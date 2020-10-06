2020/10/06 | 10:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحولت العاصفة الاستوائية دلتا إلى إعصار في الكاريبي، ومن المتوقع أن تزداد قوة العاصفة عند مرورها بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية قبل الوصول إلى جنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وقال المركز الوطني للأعاصير من مقره في ميامي، تابعه "ناس"، (6 تشرين الأول 2020)، إن "دلتا ترافقها رياح يمكن أن تصل سرعتها إلى 130 كلم في الساعة، وقد تكون أقوى في جنوب غرب جامايكا وتتجه نحو سواحل الولايات المتحدة في خليج المكسيك بسرعة 11 كلم في الساعة".

وأضاف المركز "نتوقع تسارعا إضافيا اليوم ونتوقع أن تتحول دلتا الى إعصار شديد القوة حين يقترب من شبه جزيرة يوكاتان".

والأعاصير الشديدة القوة هي تلك التي تنتمي إلى الفئات من 3 إلى 5 على مقياس من خمس فئات مع رياح تصل سرعتها إلى أكثر من 178 كلم في الساعة.

وقال المركز إن "النقطة الشمالية في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية معنية أكثر بهذا الإنذار ما يعني أن المنطقة ستشهد ظروفا مناخية صعبة في الساعات الـ36 المقبلة".

وبحسب مسار الإعصار المرتقب فإن عين الإعصار يفترض أن تقترب من شمال شرق يوكاتان اليوم ليلا، وأن تدخل خليج المكسيك في وقت مبكر الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاصفة الاستوائية ’دلتا’ تتحول إلى إعصار في الكاريبي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاصفة الاستوائية ’دلتا’ تتحول إلى إعصار في الكاريبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).