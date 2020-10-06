إصابة مدنيين اثنين بجروح جراء قصف بالهاون على ناحية جلولاء

2020/10/06 | 10:27 - المصدر: قناة التغيير

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أصيب مدنيان بجروح جراء قصف بالهاون استهدف إحدى قرى ناحية جلولاء بقضاء خانقين في محافظة ديالى.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيان مقتضب أن مدنيين اثنين أصيبا بسقوط ست قنابر هاون على قرية الإصلاح في ناحية جلولاء.

كما تعرضت قوة من الحشد الشعبي في وقت سابق لهجوم من قبل مسلحي داعش على أطراف ناحية السعدية شمال شرق ديالى، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر.

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