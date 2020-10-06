امجد عطوان يعود لصفوف الشرطة بعد فسخ بالتراضي مع الكويت الكويتي

2020/10/06 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – تعاقد لاعب المنتخب الوطني أمجد عطوان مع نادي الشرطة بشكل رسمي قبل ساعة من غلق باب الانتقالات حيث حسم بشكل نهائي وجهته بعد أن غادر فريق الكويت الكويتي.وقال مصدر من داخل نادي الشرطة في تصربح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء , أن اللاعب أمجد عطوان حسم وجهته وتعاقد رسميا لتمثيل الشرطة […]

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