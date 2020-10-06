نينوى تستحصل 5 مليارات دينار لتأهيل مداخل الاقضية والنواحي

2020/10/06 | 10:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت محافظة نينوى، الثلاثاء، عن استحصال مبلغ خمسة مليارات دينار لإعادةِ تأهيل مداخل الاقضية والنواحي التي تعرضت للدمار خلال العمليات العسكرية وتحرير المناطق من “ داعش”.

وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “التأهيل لمداخل الاقضية والنواحي سيكون نموذجيا وبمستوى مميز في التصاميم ضمن الخطط الموضوعة لإعادة الشكل الحضاري الجميل لمحافظة نينوى وتحت اشراف وعمل نخبة من المهندسين المعماريين والمدنيين المختصين بذلك”.

وأشار الجبوري إلى أن “العمل سيبدأ منتصف الشهر الحالي وبمدة عمل لم تحددها الفرق الهندسية”.



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