الخارجية العراقية تعلن القاء القبض على مجموعة متهمين بالهجمات على السفارات والبعثات

2020/10/06 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتهمين بالهجمات على السفارات والبعثات الدبلوماسية ومطار بغداد.حسين في مقابلة متلفزة أكد أن نظيره الأميركي مايك بومبيو أبلغ رئيس الجمهورية قلق إدارته من زيادة الهجمات الصاروخية على … Readmore

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