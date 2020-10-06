2020/10/06 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت وزارة الصناعة، الثلاثاء، أن الوزير منهل عزيز وجه بإلغاء كتاب يقضي بتوزيع السمنت على المنتسبين بدل الرواتب والتحقيق في ذلك.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزير أمر بإلغاء كتاب الشركة العامة للسمنت العراقية والموجه إلى معاونية السمنت الشمالية والجنوبية ذي العدد ( ٦٤٠٥) في ٥/ ١٠ / ٢٠٢٠ والخاص بتوزيع مادة السمنت على موظفي الشركة كحل بديل لتأخر صرف الرواتب".

وأكد أن "هذا التصرف اجتهاد شخصي وغير مدروس من إدارة الشركة ودون الرجوع إلى مركز الوزارة".

واضاف البيان أن الوزير "أمر بتشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق الفوري بهذه القضية وكشف ملابسات إصدار الكتاب أنف الذكر واتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين والمقصرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تلغي قرار توزيع السمنت على الموظفين بدل الرواتب) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تلغي قرار توزيع السمنت على الموظفين بدل الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).