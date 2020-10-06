الرئيس الامريكي ترامب يغادر المستشفى واعداً باستئناف حملته الانتخابية قريباً

2020/10/06 | 10:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الإثنين الى البيت الأبيض إثر قضائه أربعة أيام في المستشفى للعلاج من مرض كوفيد-19 الذي لم يُشفَ منه بعد، ووجه فورا دعوة الى الأميركيين “للخروج” لكن مع “توخّي الحذر” واعدا باستئناف حملته الانتخابية قريباً.… Readmore

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