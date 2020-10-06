مصرف الرافدين : سلف المتقاعدين تصل الى ١٠ ملايين وبدون كفيل

2020/10/06 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعلن مصرف الرافدين ان سلف المتقاعدين التي تمنح عن طريق البطاقة الالكترونية تصل الى ١٠ ملايين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الثلاثاء, ان “التقديم على سلف المتقاعدين الكترونيا وعن طريق البطاقة”.واشار الى ان “السلف التي يتم رفعها للمتقاعدين بدون كفيل”.

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