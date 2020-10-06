أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن في الاسواق العراقية .. اليوم الثلاثاء

2020/10/06 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- ينشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن و النفط في الاسواق العراقية ليوم الثلاثاء (6 تشرين الاول 2020).اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار : 124,000 سعر شراء الدولار : 123,000 تقريبي ———————————————————— العملات العالمية الأجنبية اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,87 دولار الأسترليني السعر العالمي : […]

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