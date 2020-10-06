كتلة نيابية: ملف تأخر خروج القوات الأجنبية سيطرح بقوة برلمانيا  

2020/10/06 | 10:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت كتلة الصادقون النيابية، الثلاثاء، أنها ستقف بوجه كل من يفكر تقويض الحشد الشعبي من اعداء الداخل والخارج ، مؤكدة أن ملف تاخر خروج القوات الاحنبية وعلى رأسها الأمريكية سيطرح بقوة داخل مجلس النواب.

وقال النائب فاضل الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن كتلته “ستكون سدا منيعا بوجه من يفكر تقويض أو الإساءة لمؤسسة الحشد الشعبي من اعداء الداخل والخارج”.

وأضاف أن “بعض القوى الداخلية لايروق لها استمرار وجود مؤسسة الحشد التي أدت دورا رياديا في التعامل مع مختلف المواضيع المرتبطة بقضايا الأمن والصحة والخدمات وحماية وصون سمعة الدولة ومكانتها على مستوى العالم”.

واشار الفتلاوي الى أن “أمريكا تحاول توظيف اتباعها في الداخل والخارج بالإضافة إلى وسائل إعلام تركز من خلاله على شن حملة ممنهجة بهدف الإساءة لشخصيات وطنية داخل الحشد الشعبي”.



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