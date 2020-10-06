أنباء عن إصابة الرئيس الايراني بفيروس كورونا ومصادر ايرانية تنفي وتوضح

2020/10/06 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، حقيقة إصابة الرئيس الإيراني حسن روحاني بفيروس كورونا المستجد.وتداولت عدة مواقع وقنوات إخبارية أنباء عن احتمال إصابة الرئيس الإيراني بمرض كوفيد-19، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وانتشر الخبر كالنار في الهشيم على … Readmore

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