الاعرجي : اصلاحات البنك المركزي خطوة عملية لإيقاف تهريب العملة

2020/10/06 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -اكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، ان الإصلاحات الأخيرة للبنك المركزي هي الخطوة العملية لإيقاف تهريب العملة.متمنيا ، العمل على خطوات اُخرى تجعل من القطاع المصرفي داعماً لإقتصاد الدولة وليس عبئاً عليه .وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء , إن “الإصلاحات الأخيرة للبنك المركزي هي الخطوة […]

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