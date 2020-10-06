لجنة الخدمات : الحكومة قد تذهب باتجاه تفعيل قانون البنى التحتية 

2020/10/06 | 10:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ سرى جياد/ رجح عضو لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب مضر خزعل الازيرجاوي ذهاب الحكومة بأتجاه تفعيل قانون البنى التحتية.وقال الازيرجاوي لـ المستقلة ان هذا القانون يختزل عامل الوقت على الحكومة وهو الحل الامثل لبعض القطاعات والمشاريع الاستراتيجية كالماء والمجاري والارصفة والطرق الداخلية والسكك الحديد والاتصالات والتربية والصحة واخرى للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطن.[…]

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