انخفاض اسعار الذهب عالمياً بعد خبر خروج الرئيس ترامب من المستشفى

2020/10/06 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، فيما ارتفعت الأسهم عقب مغادرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المستشفى بعد علاجه من فيروس كورونا ولكن ضعف الدولار حد من المكاسب.ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1910.68 دولار للأونصة، وكان قد سجل أمس … Readmore

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