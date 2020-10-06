رواية قضبان الربيع.. وثيقة وشهادة أدبية من السجون السورية

2020/10/06 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت الثورة السورية مع انطلاقتها ربيع عام 2011 متغيرات جمة على الساحة السورية، التي شهدت توافد ملايين السوريين إلى الساحات مطالبة بإسقاط النظام في البلاد؛ ولكن قمع النظام السوري، وتخاذل المجتمع الدولي أديا إلى تحول الثورة إلى ثورة مسلحة، حيث … Readmore

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