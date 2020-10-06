المالية النيابية : الحديث عن سلم رواتب جديد يحتاج الى تشريع قانون

2020/10/06 | 10:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكدت اللجنة المالية النيابية، ان الحديث عن سلم رواتب جديد غير ممكن لانه يحتاج الى تشريع قانون الخدمة المدنية الذي بدوره يحتاج الى عمل كثير.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لجريدة الصباح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء , ان “هذا القانون يجمع بين قضية الرواتب وتوحيدها، ومجموعة اخرى من القوانين الخاصة […]

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