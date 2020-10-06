أحمد زاهر طلق زوجته بسبب مرض خطير

2020/10/06 | 10:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعات … طل الفنان المصري الشهير ” أحمد زاهر ” والذي كان احد ابطال مسلسل ” البرنس ” خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام على برنامج صاحبة السعادة “، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC المصرية.حيث قال أحمد زاهر في حواره مع سعاد يونس بأنه أول مرة التقى بها […]

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