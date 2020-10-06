شرطة صلاح الدين : القبض على 16 مطلوباً للقضاء بتهم مختلفة

2020/10/06 | 10:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -ألقت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، القبض على 16 مطلوباً للقضاء بتهم مختلفة.وقالت وزارة الداخلية، في بيان المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، إن “مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت، قامت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض وحسم القضايا التحقيقية، حيث تمكنت من إلقاء القبض على(١٦) متهما بمواد قانونية مختلفة وحسب الاقضية […]

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