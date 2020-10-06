المتظاهرون في قرغيزيا يطلقون سراح الرئيس السابق ومسؤولين آخرين من مركز احتجازهم

2020/10/06 | 10:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - أين نيوزتمكن المتظاهرون في العاصمة القرغيزية بيشكيك، من إطلاق سراح رئيس الجمهورية السابق، ألمازبيك أتامباييف، ومسؤولين آخرين، من مركز احتجاز تابع للجنة الأمن القومي.واستطاع المتظاهرون إخراج أتامباييف، ورئيس إدارته السابق، فريد نيازوف، من مبنى لجنة الأمن القومي بعد مفاوضات مع رئيس اللجنة.تجدر الإشارة إلى أن القوات الخاصة القرغيزية ألقت القبض على الرئيس السابق، أتامباييف في أغسطس العام الماضي، في مقر إقامته بضواحي بيشكيك، على خلفية قضايا فساد، وصدر في حقه حكما بالسجن 11 سنة.وأعلن اليوم الثلاثاء، زعيم حزب "ميكينشيل" (الوطني) المعارض، كامشيبيك تاشييف، أن المحتجين في قرغيزيا يعتزمون تعيين رئيس وزراء مؤقت.وأوضح تاشييف في تصريح صحفي، أنه من المرجح أن يتم ترشيح السياسي المعارض، صادير جابروف، لهذا المنصب.وتمكن المتظاهرون، أمس الاثنين، من إطلاق سراح تاشييف، الذي كان يقضي عقوبة السجن في قضية أخذ رهينة خلال أعمال الشغب عام 2013.

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