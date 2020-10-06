القوة الجوية يتعاقد مع محترف الكونغو لتمثيل الفريق في الاستحقاقات المقبلة

2020/10/06 | 10:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- تعاقدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي مع المحترف ليما مابيدي والذي يحمل جنسية الكونغو الديمقراطية لتمثيل الفريق في الاستحقاقات المقبلة.ونشر القوة الجوية على حسابه بيان بأسم الناطق الاعلامي للنادي علاء محمد , أن ” اللاعب مابيدي وقع على عقد انضمامه الى صفوف القوة الجوية بشكل رسمي ، وسيلتحق بالفريق خلال الأيام […]

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