القبض على 16 مطلوباً للقضاء في صلاح الدين

2020/10/06 | 10:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، القبض على 16 مطلوباً للقضاء بتهم مختلفة.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 تشرين الأول 2020)، إن "مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت، قامت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض وحسم القضايا التحقيقية، حيث تمكنت من إلقاء القبض على(١٦) متهما بمواد قانونية مختلفة وحسب الاقضية والاقسام".

وأضافت، "حيث القت مفارز قسم شرطة سامراء القبض على متهم وفق المادة(٤٠٠ ق، ع)، أما مفارز شرطة الطوز فقد القت القبض على(٣) متهمين، (٢) منهم وفق المادة (٢٨ مخدرات ) والثالث وفق المادة (١٥٤قرار تجاوز)، في حين القت مفارز قسم شرطة الضلوعية القبض على متهمين اثنين وفق المادة (٢٥١ق ع)، كما القت مفارز قسم شرطة الدور القبض على متهم وفق المادة(٤١٣ ق ع )".

وتابعت، "القت مفارز قسم شرطة يثرب القبض على متهمين وفق المادة (٢٤٠و٣٩٦ق ع)، كما القت مفارز قسم شرطة الشرقاط القبض على متهمين وفق المادة(٤٥٧و١٨٢ ق ع)، والقت مفارز قسم شرطة بلد القبض على(٤)متهمين احدهم وفق المادة(٤١٣ ق ع)".

وأشارت إلى "القبض على متهم وفق المادة (٤ ارهاب) وتم إيداع جميع المتهمين في التوقيف".

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