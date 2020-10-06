4 دول في جبهة موحدة.. أميركا تندد بنشاط الصين

2020/10/06 | 10:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء، "النشاط المخادع" للصين خلال يوم من المناقشات الرباعية في طوكيو مع نظرائه الأسترالي والهندي والياباني من أجل إظهار رمزيا جبهة موحدة ضد العملاق الآسيوي.

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