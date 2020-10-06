اطلاق  سراح مدير مؤسسة الشهداء في الانبار بعد ساعات من اعتقاله

2020/10/06 | 10:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..

كشف مصدر امني في دائرة الامن الوطني في محافظة الانبار ، الثلاثاء، عن اطلاق سراح مدير مؤسسة شهداء بعد ساعات من اعتقاله من قبل قوة امنية قادمة من العاصمة بغداد .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ ان ” القوات الامنية في بغداد اطلقت سراح مدير مؤسسة الشهداء سلام حمود الراوي بعد ساعات من اعتقاله من قبل قوة امنية في الرمادي “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان” القوات الامنية افرجت عن الراوي بكفالة بعد صدور قرار من قاضي التحقيق المختص “.

يذكر ان قوة امنية قادمة من بغداد داهمت اعتقلت قبل يومين مدير مؤسسة الشهداء في الانبار سلام حمود الراوي على خلفية وجود شبهات فساد مالي واداري في معاملات الشهداء والجرحى والمفقودين وقامت باعتقاله من دون معرفة الاسباب “.



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