بالوثيقة.. الشركة العامة للسمنت تقرر توزيع السمنت على الموظفين بدل الرواتب.. ووزير الصناعة يتدخل

2020/10/06 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أظهرت وثيقة صادرة عن الشركة العامة للسمنت العراقية، التابعة لوزارة الصناعة، قراراً يتيح لموظفيها الحصول على مادة السمنت، بدل الرواتب التي تأخرت على الموظفين.

وتبين الوثيقة، أنه "نظراً لتأخر استلام رواتب الموظفين في موعدها المحدد، وجه المدير العام بتبليغ منتسبيهم لكل من يرغب الحصول على 5 أطنان من السمنت وبالسعر الرسمي، على أن تستقطع من راتبه بمبلغ 50 ألف دينار شهريا".

وبدوره، أصدر وزير الصناعة والمعادن، منهل عزيز الخباز، بإلغاء كتاب الشركة العامة للسمنت العراقية والموجه إلى معاونية السمنت الشمالية ومعاونية السمنت الجنوبية.

وأكد الوزير، أن "هذا التصرف اجتهاد شخصي وغير مدروس من إدارة الشركة دون الرجوع إلى مركز الوزارة".

وأمـر الوزير بـ "تشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق الفوري بهذه القضية وكشف ملابسات إصدار الكتاب انف الذكر واتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين والمقصرين".

وتأخرت رواتب شهر أيلول عن موعدها المقرر، بنحو أسبوعين، الأمر الذي أثار سخط الموظفين في عموم الدوائر.

ويوم أمس الاثنين، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن "الرواتب ستحل خلال اليوم".

وتبرر وزارة المالية تأخر الرواتب، بأنها بحاجة للاقتراض محلياً، وقدمت مشروع قانون للاقتراض الى الحكومة، من أجل إقراره وإرساله إلى البرلمان بغرض تمريره.

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