رسميا.. برشلونة يعلن انتقال نجمه إلى باريس سان جيرمان مجاناً

2020/10/06 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي برشلونة رسميًا، أن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم أتم انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان، قبل لحظات قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه.

وكشف النادي الكاتالوني عن أنه توصل إلى اتفاق رسمي مع إدارة نادي العاصمة الفرنسية باريس، يتضمن رحيل النجم البرازيلي رافينيا إلى صفوف الأخير، كما تمنى له التوفيق، بحسب البيان الرسمي.

ورافينيا، بحسب التقارير الصحفية، انتقل إلى النادي الباريسي مجانًا، مع إمكانية الحصول على 3 ملايين يورو، كمتغيرات.

وكان النجم البرازيلي قضى منافسات الموسم الماضي بين صفوف سيلتا فيجو، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لكن النادي الإسباني بسبب أزمة فيروس كورونا لم يقدر على شرائه بصفة نهائية.

ولم يدخل رافينيا حسابات المدير الفني رونالد كومان في أي مباراة رسمية، مما تطلب رحيله عن كامب نو.

يشار إلى أن برشلونة سعى في انتقالات الصيف الحالي إلى التخلص من عدد كبير من لاعبيه من أجل خفض رواتبه السنوية، ما تحقق برحيل كل من لويس سواريز، آرثر ميلو، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، مونشو، نيلسون سيميدو، جان كلير توديبو، خوان ميراندا، ورافينيا.

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