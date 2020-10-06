روسيا تسجل 11615 إصابة جديدة بفيروس كورونا و188 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

2020/10/06 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، منذ مايو الماضي، حيث بلغت 11615 إصابة جديدة و188 حالة وفاة.

يتبع...........

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