التعليم تعلن توفر 50 منحة دراسية في جامعة تركية

2020/10/06 | 10:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توفر 50 منحة دراسية للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة التون باش التركية مقدمة مجانا للطلبة العراقيين.

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