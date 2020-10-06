2020/10/06 | 10:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب الى البيت الأبيض، مغادرا مركز وولتر ريد الطبي العسكري، بعد تلقيه العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وخرج ترمب مرتديا كمامة طبية من مبنى مركز وولتر ريد الطبي العسكري الوطني في ولاية ماريلاند، وتم نقله عبر مروحية خاصة في رحلة قصيرة إلى البيت الأبيض.

وأكد ترمب، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه سيعود قريبا إلى أنشطته في إطار الحملة الانتخابية، متهما “وسائل الإعلام الكاذبة” بمواصلة نشر أخبار مزورة حوله.

في غضون ذلك، ذكر المتحدث باسم حملة ترمب لانتخابات الرئاسة الأميركية، تيم مورتو، أن الرئيس يعتزم المشاركة في المناظرة المقبلة مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في الخامس عشر من تشرين أول أكتوبر، في ميامي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يعود للبيت الأبيض بعد تلقيه العلاج بمركز “وولتر ريد” بولاية ماريلاند) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يعود للبيت الأبيض بعد تلقيه العلاج بمركز “وولتر ريد” بولاية ماريلاند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).