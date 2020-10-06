2020/10/06 | 10:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، وجود كوتا نسائية في قانون الانتخابات.

الهنداوي أوضح في تصريح، أن القانون الذي صوت عليه مجلس النواب ينص على الدوائر المتعددة والتي بلغت ثلاثمائة وعشرون دائرة مبدئيا، مبينا أن القانون في هذه الحالة لا يحتوي على أية كوتا نسائية.

وأشار الى أن كوتا النساء طرحت في حال وجود مئتين وأربعين دائرة انتخابية، ويتم اختيار أعلى النساء أصواتاً من كل ثلاث دوائر انتخابية متقاربة، مضيفا أن هذه الطريقة مجحفة بحق النساء لان صاحبة الدائرة الواحدة تفوز على البقية من دون تساوٍ على حد تعبيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي: القانون الجديد لا يتضمن كوتا نسائية ومجحف بحق المرأة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي: القانون الجديد لا يتضمن كوتا نسائية ومجحف بحق المرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).