القانونية النيابية: هناك شبه توافق نيابي على تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2020/10/06 | 10:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن وجود شبه توافق نيابي على تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وأكدت اللجنة أن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان بحث مع رئاسة إقليم كردستان موضوع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، مضيفا أن الكتل السنية داعمة لهذا التعديل الذي سيشمل عددا من الملاحظات.

وأشارت اللجنة الى ان مناقشة القانون والتصويت عليه ستجري بعد التصويت على ملحق قانون الانتخابات في جلسة الاسبوع المقبل للبرلمان.

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