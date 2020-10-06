الهند.. ولادة عجل بثلاث عيون تحوله إلى رمز ديني لاستجلاب الحظ والتبرك به

2020/10/06 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

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تحول عجل وُلد بثلاث عيون في قرية هندية، إلى رمز ديني، يتوافد إليه مواطنون هندوس من القرى المجاورة، لاستجلاب الحظ والتبرك به، معتبرين أنه يجسد إله شيفا الهندوسي.

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن "صاحب العجل (راغيش) يتفاخر بالمعجزة التي حلت على قريته (تاميل نادو) في كولاثور بجنوب الهند، لأن أرضه شهدت تجسيداً لإله شيفا الهندوسي ذي العين الثالثة وسط جبينه، التي تنفث النيران وتجلب الدمار".

ومنذ لحظة علمهم بالخبر، بدأ كثيرون من الهندوس يزورون "العجل المعجزة"، معتبرين أنه سيجلب الحظ إليهم وإلى أراضيهم، وأنه سيتمتع ببصيرة وحكمة تعودان بالخير على حياتهم، بحسب الموقع البريطاني.

ولفت الموقع إلى أن "البقرة في الهندوسية رمز مقدس يجب حمايتها، لصفاتها اللطيفة المتمثّلة بتقديم اللبن والمنتجات الغذائية النباتية، أما الإله شيفا، فيعتبرون أن عينيه الاثنتين تمثّلان الحكمة والبصيرة، والثالثة وسط رأسه تمثل النار".

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