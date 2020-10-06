مقبلون على ’’أيام صعبة’’.. صحة كردستان تحذر من امتلاء المستشفيات بمرضى كورونا

2020/10/06 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

حذرت صحة إقليم كردستان، الثلاثاء (6 تشرين الأول 2020)، من امتلاء المستشفيات بمرضى فيروس كورونا، في حين أكدت أن المواطنين مقبلون على ’’أيام صعبة’’.

وقال خالص قادر في حديث لـ (بغداد اليوم): "نحن أمام أيام صعبة خاصة مع قدوم فصلي الخريف والشتاء وعلى المواطنين وقاية أنفسهم وإلا فإن المستشفيات الحكومية والأهلية والمراكز الطبية ستكون ممتلئة بالكامل بالمرضى".

وأضاف أن "الاختبار الحقيقي لمدى وعي المواطنين سيكون في قادم الأيام، وقد لاحظنا في الأيام الماضية زيادة مقلقة في أعداد الوفيات والإصابات، ولهذا فعلى المواطنين الالتزام الشديد لآن الفيروس مايزال قاتلاً وفي مراحلة الخطرة".

وحذر مدير عام ديوان الوزارة من "زيادة معدل الإصابات والوفيات بشكل كبير جدا في مدن الإقليم".

وفي وقت سابق، عقدت وزارة الداخلية في الإقليم، اجتماعاً مع الجهات الصحية في الإقليم لبحث تفشي فيروس كورونا، فيما أوضح بشأن إمكانية عودة حظر التجوال.

وقال الوزير ريبير أحمد في تصريح صحفي: "سنفعل كل ما بوسعنا للحد من تفشي فيروس كورونا، هذا واجبنا، ولكن لا أستطيع القول حالياً ما إذا كنّا سنعلن حظراً للتجوال، لأننا نحتاج معرفة رأي المحافظين ووزير ومدراء الصحة في محافظات الإقليم، وعندها سنتخذ القرار المناسب بالصدد".

وأشار إلى أن "فصلي الخريف والشتاء على الأبواب، ومن دون شك سيكون هناك تفشي للإنفلونزا الموسمية، ما قد يؤدي إلى تفشي أكبر لفيروس كورونا، ويكون أكثر تأثيراً، حتى عالمياً يمكن ملاحظة زيادة في نسبة تفشي الفيروس حاليا".

وطالب الوزير بـ "إعادة تفعيل غرفة عمليات مكافحة كورونا في مدينة السليمانية واستئناف عملها بمثل الزخم السابق، عندما ظهر الفيروس في المدينة للمرة الأولى".

وأوضح قائلاً: "سنعقد اجتماعاً عاجلاً مع كل من وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا والمحافظين والمشرفين على الإدارات المستقلة، لبحث آخر تطورات تفشي ومكافحة الفيروس في كل مدن الإقليم وتحديد الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها على ضوء المعطيات الموجودة على ارض الواقع".

ودعا أحمد، "المواطنين للالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بالوقاية من الفيروس والتعاون مع المؤسسات الحكومية في هذا المجال"، مشدداً على "ضرورة عدم تعامل الأطراف السياسية مع موضوع فيروس كورونا للمزايدة السياسية"، داعياً الى "التعاون والعمل من قبل الجميع للحد من تفشي الفيروس وتجاوز المرحلة الحالية".

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