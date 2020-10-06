مراسل التغيير: جهود أمنية وصحية مضاعفة لمنع انتشار عدوى كورونا بين الزائرين

2020/10/06 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر كربلاء باستقبال آلاف الزائرين من مختلف المحافظات العراقية لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وأفاد مراسل التغيير، بتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها مع اقتراب حلول مراسم الزيارة، ووجهت جميع القطعات بتشديد الإجراءات للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني، في حين كشف مسؤولون أمنيون أنه سيتم استخدام كاميرات حرارية لأول مرة، إضافةً إلى طائرات إسعاف جوي لتأمين الزيارة وتوفير الاستجابة الفورية في الحالات الطارئة.

وأضاف فيما يتعلق بالإجراءات الصحية، أن كوادر وزارة الصحة يبذلون جهدا مضاعفا خشية من تفشي عدوى وباء كورونا بين الزائرين.

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