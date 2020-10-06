الامم المتحدة تناقش واقع حقوق الإنسان في البصرة والتحقيقات الخاصة بالاغتيالات

2020/10/06 | 11:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بحث مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي ” مع نائب ممثل الامين العام للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في العراق إيرينا فويا شكوفا-سوليورانو ” واقع حقوق الإنسان في البصرة والتحقيقات الخاصة بالاغتيالات.وذكر المكتب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء , ” تناول اللقاء الملفات الخاصة بالصحة […]

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