الغاء كوتا النساء في الانتخابات وترجيحات بشأن تمرير قانون المحكمة الاتحادية

2020/10/06 | 11:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الثلاثاء، عدم وجود كوتا نسائية في قانون الانتخابات، فيما رجحت اللجنة القانونية النيابية حصول توافق نيابي بشأن تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وقال الهنداوي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (6 تشرين الاول 2020) ان "القانون الذي صوت عليه مجلس النواب ينص على الدوائر المتعددة التي تبلغ 320 دائرة مبدئيا"، مشيرا الى ان "القانون في هذه الحالة لا يحتوي على أي كوتا نسائية".

واضاف أن "كوتا النساء طرحت بأن تكون هناك 240 دائرة انتخابية، ويتم اختيار أعلى النساء أصواتا من كل 3 دوائر انتخابية متقاربة"، عادا "هذه الطريقة مجحفة بحق النساء لان صاحبة الدائرة الواحدة تفوز على البقية من دون تساو".

وبشأن تعديل قانون المحكمة الاتحادية، قال مقرر اللجنة القانونية يحيى المحمدي، ان "هناك شبه توافق نيابي على تعديل قانون المحكمة الاتحادية".

واضاف انه "تم التباحث خلال زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الى اقليم كوردستان بشأن موضوع تعديل قانون المحكمة الاتحادية والاجابة عن بعض تساؤلاتهم".

وبين أن "الكتل السنية داعمة لهذا التعديل الذي سيشمل عددا من الملاحظات"، مؤكدا ان "مناقشته والتصويت عليه ستجري بعد التصويت على ملحق قانون الانتخابات في جلسة الاسبوع المقبل للبرلمان".

وانتقد المحمدي البعض في طرح هواجسهم بشأن هذا القانون والمتعلقة بالجهة التي ترشح قضاة المحكمة، وهل ان هؤلاء القضاة والفقهاء سيخضعون للمحاصصة السياسية او سيكونون مستقلين، مؤكدا ان الدستور نص على ان المحكمة الاتحادية تتكون من عدد من القضاة، والخبراء في الفقه الاسلامي".

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