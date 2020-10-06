صحيفة :الشياطين الحمر يتواصل مع الأرجنتيني بوتشيتينو لخلافة سولشاير

2020/10/06 | 11:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – تحرك مسؤولو مانشستر يونايتد مؤخرًا للتحدث مع أحد المدربين، عقب تراجع نتائج الشياطين الحمر خلال الموسم الحالي.ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، عاد إلى حسابات الشياطين الحمر، هذا الموسم، لخلافة أولي جونار سولسكاير.وجاء ذلك عقب تراجع نتائج يونايتد في البريميرليج، لا سيما الخسارة بنتيجة […]

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