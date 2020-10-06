ارتفاع الأسهم اليابانية عند الإغلاق مع مكاسب

2020/10/06 | 11:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مع مكاسب "وول ستريت".

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