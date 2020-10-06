منظمة الصحة العالمية: 10% من سكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا

2020/10/06 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة الصحة العالمية عن إصابة نحو عشرة بالمئة من سكان العالم بفيروس كورونا.

وحذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية من ارتفاع معدلات الإصابة، مشيرا الى أن الوباء مستمر في التطور، لكنه تم إنقاذ العديد من الأرواح، ويمكن حماية المزيد من الناس.

وأوضح المسؤول إصابة أكثر من سبع مئة وثمانين مليون شخص في العالم، في حين تم الإعلان عن إصابة خمسة وثلاثين مليون شخص فقط، مبينا أن أعداد الحالات تختلف من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية، وبين المجموعات المختلفة، ولكن هذا يعني في النهاية أن الغالبية العظمى من سكان العالم لا يزالون في خطر.

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