نواب مستقلون ينتقدون نزول الأحزاب للشارع من أجل المكاسب الانتخابية

2020/10/06 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد نوب مستقلون نزول الأحزاب بشكل كبير الى الشارع من أجل خوض الانتخابات المقبلة.

وأشاروا الى أن التحركات السياسية الراهنة لن تغير من واقع العراق أو تذهب به بالاتجاه الصحيح، بل ستكرس الطائفية والمحاصصة والمناطقية، مبينين أن التغيير المنشود والذي خرج من أجله أبناء الشعب العراقي لن يحصل في ظل الإجراءات الحالية.

وأضافوا أنه في حال حصول المتظاهرين على مقعد او اثنين داخل البرلمان، فإن ذلك لن يصنع شيئا كما هو حال المستقلين داخل مجلس النواب.

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