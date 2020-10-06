بهاء الأعرجي: إصلاحات البنك المركزي خطوة لإيقاف تهريب العملة

2020/10/06 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد بهاء الأعرجي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، بالإصلاحات التي أطلقها البنك المركزي.

الأعرجي وصف في تغريدة على حسابه بتويتر، الإصلاحات الأخيرة للبنك المركزي بالخطوة العملية لإيقاف تهريب العملة، معربا عن أمله بالعمل على خطوات أخرى تجعل من القطاع المصرفي داعماً لاقتصاد الدولة وليس عبئاً عليه.

وأضاف، ان اعتراضات بعض الشخصيات ما هي إلا ردة فعل نتيجة المساس بمصالحهم الشخصية، بعد إغلاق باب العمولات التي كانوا يحصلون عليها.

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