الموارد المائية تخاطب المواطنين بشان رمي النفايات في الانهر

2020/10/06 | 11:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، المواطنين واصحاب المواكب الحسينية بعدم رمي النفايات في الأنهار داخل مدينة كربلاء المقدسة.

وذكرت الوازرة في بيان أن “وزارة الموارد المائية تدعو المواطنين واصحاب المواكب الحسينية بعدم رمي النفايات في الأنهار داخل مدينة كربلاء المقدسة لضمان أيصال المياه لمحطات الاسالة والمحافظة على جمالية وقدسية المدينة”.

وأوضحت أن “جهد الوزارة يتواصل في محافظة كربلاء المقدسة بأعمال تنظيف نهر الرشدية عند تقاطع طريق الارتال مع النهر وبشكل يومي للتخلص من النفايات والاوساخ المتراكمة في هذه المنطقة وفك الاختناقات لإيصال المياه الى محطات الإسالة والأراضي الزراعية”.

وتابعت أن “هذا الاجراء يأتي كذلك لفتح الاختناقات الحاصلة على قناة DC5 بالقرب من محطة وقود الامام عون لغرض وصول المياه إلى اساله المياه نتيجه تراكم الأوساخ والنفايات فيها وبشكل يومي طيله ايام الزيارة الأربعينية للأمام الحسين عليه السلام”.

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