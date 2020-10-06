ريم عبد الله تثير الجدل في السعودية برعد الشمال بقيمة 1.4 مليون ريال

2020/10/06 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعات … أثارت الفنانة السعودية ريم عبد الله جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وذلك بعد ظهورها على حسابها الرسمي على موقع تويتر مرتدية طقمًا ذهبيًا مشهورًا باسم رعد الشمال.حيث تفاعل عدداً كبيراً من المغردين والمستخدمين لتثير بذلك الفنانة ريم عبدالله جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل، وتصدر هاشتاق […]

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