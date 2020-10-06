الزوراء يعلق على عودة علاء عباس

2020/10/06 | 11:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..علقت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، على عودة لاعبه السابق ونادي الكويت الكويتي الحالي علاء عباس.

وذكر النادي في يان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “ادارة نادي الزوراء تؤكد ان ابواب النادي مفتوحة امام اللاعب علاء عباس للعودة لصفوف الفريق”.

تجدر الإشارة الى ان عباس انتقل لصفوف الكويت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتهى عقد عباس مع الفريق الكويتي بسبب عدم رغبته بتجديد التعاقد.



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