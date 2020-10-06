المنافذ الحدودية : ضبط حاويات عدد 3 تحمل عجلات لا يسمح دخولها العراق

2020/10/06 | 11:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة، عن ضبط حاويات عدد 3 داخل الحرم الكمركي بداخلها عجلات دون الموديل لا يسمح باستيرادها ودخولها العراق.وذكرت الهيئة في بيان ، أن “ذلك جاء بناءً على معلومات الشعبة الفنية للميناء والتي تم على إثرها تشكيل لجنة موسعة من الدوائر […]

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