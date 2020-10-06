مع عودة الهجمات.. معلومات عن تحديد 16 فصيلا متهما باستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق

2020/10/06 | 12:03 - المصدر: NRT عربية

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المنطقة الخضراء وسط بغداد

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف محللون وخبراء أمنيون، الثلاثاء، عن التداعيات المحتملة لإستمرار إطلاق الصواريخ بعد هدنة مؤقتة، فيما أكدوا ان المعلومات تفيد بان هناك 16 فصيلا متهما باستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.

وقال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، في تصريح لصحيفة عربية، اليوم، 6 تشرين الأول 2020، إن " الهدنة التي توصل إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سقطت مع عودة سقوط الصواريخ "، مبينا أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ليس على مستوى هذه المجاميع فقط وإنما طبيعة الصراع الأميركي ـ الإيراني أيضا".

وأضاف الشمري، قائلا "مثلما يبدو فإن الاتفاق السياسي لم يصل إلى مستويات يمكن من خلالها إنهاء إطلاق الصواريخ وهنا أقصد أن الاتفاق السياسي سواء كان بين الكاظمي والأجنحة السياسية لهذه المجاميع أو الاتفاق السياسي بين الكاظمي من جهة وباقي القوى السياسية من جهة أخرى، حيث إن تحذيرات الرئاسات الثلاث لم تتم الاستجابة لها".

وبين أن "إطلاق الصواريخ يهدف في الواقع إلى إحراج الكاظمي وإظهاره ضعيفا، لكن في مقابل ذلك فإن الموضوع يتجاوز الكاظمي بحكم أبعاد الصراع بين واشنطن وطهران".

وأوضح الشمري، أن "الولايات المتحدة ولحد الآن وبحكم هذا الاستهداف برغم عدم وجود خسائر، فضلا عن أن الهجمات هي دائما في مقتربات السفارة أو المواقع العسكرية الأخرى لا تبدو مهتمة كثيرا لموضوع الرد حتى الآن، لكن لو كان هناك أذى لأي أميركي عبر هذه الصواريخ فإن الرد الأميركي سيكون قاسيا".

وتابع أن "الولايات المتحدة ربما تستهدف بنك أهداف سبق أن تم الإعلان عنها ولو على مستوى التسريبات لكن كل شيء جائز".

من جانبه أفاد أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين، حسين علاوي، ان " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حصل على دعم قوي لملاحقة 16 فصيلا مسلحا متهما باستهداف البعثات الدبلوماسية"، مؤكدا أن "الجهود الاستخبارية الحالية في العراق تنصب على الكشف عن المعلومات الأساسية وعن الفصائل المسلحة المقصودة وعن قادتها ومصادر تمويلها".

وأشار علاوي، إلى أن "ملامح الملاحقة والكشف عن تلك الجماعات باتت قريبة جدا والكاظمي سيعقد اجتماعا مع الزعماء السياسيين للكشف عن تفاصيل تلك الجماعات واتخاذ القرار المناسب".

وبحسب مراقبين فان "كل الدلائل تشير إلى أن مطلقي صواريخ الكاتيوشا لا يزالون هم من يختار توقيت إعلان الحرب أو إيقافها برغم إعلان الرئاسات العراقية الثلاث قبل نحو أسبوع أنها وحدها من تملك قرار الحرب من عدمه وليس أي طرف آخر".

وشهدت العاصمة بغداد أمس سقوط صاروخي كاتيوشا في الجهة المقابلة من نهر دجلة، فيما سقط صاروخ ثالث في محيط مطار بغداد الدولي، ووصفت خلية الإعلام الأمني في بيان مطلقي هذه الصواريخ بأنهم عبارة عن مجاميع "إجرامية إرهابية" من دون أن تحدد هويتهم.

ر.إ

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