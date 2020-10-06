أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي تقفز مجددًا

2020/10/06 | 12:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت اسعار صرف الدولار مرة اخرى في اسواق البورصة الرئيسية، والاسواق المحلية اليوم الثلاثاء (6 تشرين الاول 2020)

وسجلت بورصة الكفاح 123.700 دينار مقابل 100 دولار امريكي.

فيما كانت الاسعار في بورصة الكفاح ليوم امس الاثنين 123.200 دينار مقابل 100 دولار امريكي.

اسعار البيع في محلات الصيرفة بالاسواق المحلية في بغداد

سعر البيع 124.000 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 123.000 دينار لكل 100 دولار.

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