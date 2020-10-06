الاعلام الامني: استشهاد واصابة 7 عناصر من الشرطة بهجوم مسلح لداعش في الحويجة

2020/10/06 | 12:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء، عن استشهاد واصابة 7 عناصر من الشرطة بهجوم مسلح لداعش في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان أن “4 من منتسبي الشرطة استشهدوا وأصيب ضابط ومنتسبين إثنين من قوات الشرطة الاتحادية”.

وأضافت ان “ذلك جرى بعد تعرض بنيران غير مباشرة مِن قبل عصابات داعش الإرهابية، يوم أمس الإثنين، على الفوج الثاني في اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة”.

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