ضبط مخبأ للأسلحة والاعتدة ومواد تفجير في بغداد

2020/10/06 | 12:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت وكالة الاستخبارات العاملة بوزارة الداخلية، الثلاثاء، بضبط مخبأ للأسلحة والاعتدة ومواد تفجير في منطقة سبع البور ببغداد.

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