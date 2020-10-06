استشهاد وإصابة 7 بينهم ضابط باطلاق نار لداعش في الحويجة

2020/10/06 | 12:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، باستشهاد وإصابة 7 بينهم ضابط باطلاق نار لداعش في الحويجة.

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