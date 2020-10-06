الأسهم الأوروبية تتراجع خلال التعاملات مع عودة ترامب للبيت الأبيض

2020/10/06 | 12:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مراقبة المستثمرين لعودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض واستكماله العلاج.

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